Lajme nga: Vizion Plus

brbrProtestat duket se do te jene kryefjala e aksionit opozitar 4 muaj para zgjedhjeve dhe ne 18 shkurt do te organizohet tubimi i pare kunder qeverise Kryetari i PD Lulzim Basha ka thirrur kryesine dhe kreret e partise ne rrethe per te theksuar nevo...